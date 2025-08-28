Aris Mining, productora de oro con operaciones en Segovia y Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas), trabaja junto a las comunidades para impulsar su sostenibilidad a largo plazo, enfocando su inversión social en cinco líneas: medio ambiente; educación, cultura y deporte; infraestructura para el bienestar; desarrollo socioeconómico; y equidad de género e inclusión. Uno de sus principales retos ha sido la integración de las mujeres en el sector minero, logrando avances significativos en su empoderamiento económico para promover la igualdad en espacios laborales, educativos y comunitarios. La compañía se ha adherido a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) y participa en plataformas como Women in Mining (WIM), alineando su gestión con la Agenda Global 2030 de la ONU.

Es así como Aris Mining implementa acciones y políticas que permitan la inclusión, justicia y equidad de ellas para mejorar su desempeño corporativo, atraer y retener talentos y diversificar la base de proveedores. Estas y otras estrategias la han hecho merecedora de la certificación que da el MinTrabajo con el Sello Equipares, categoría Plata.

Minería Regenerativa: por otro lado, la compañía lidera, junto con Corantioquia, un programa ambiental, social y minero donde más de 100 mujeres chatarreras participan en actividades de minería de subsistencia responsable, generando ingresos dignos y reduciendo impactos ambientales.

Salud Mental: asimismo, conscientes de los retos sociales, la compañía impulsa un programa de bienestar emocional que ha beneficiado a más de 200 mujeres en Antioquia y Caldas, con talleres dirigidos a mineras, amas de casa, emprendedoras y víctimas de violencia.

Otros proyectos que transforman vidas: además, Aris Mining le apuesta a iniciativas para cerrar brechas sociales y abrir oportunidades a niños, jóvenes, mujeres y mineros tradicionales. Entre ellas se destacan el Programa de Mujeres Joyeras, con 56 beneficiadas y el acompañamiento a más de 20 emprendimientos productivos.

Es así, como todas estas mujeres, ejemplo de esfuerzo y liderazgo, han sido protagonistas en plataformas, paneles y eventos nacionales e internacionales como Women in Mining Colombia (WIM); One Young World, Mesa Minera del Sena y Foro Relianz Win. Además, Giovanna Romero, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Aris Mining, fue galardonada en el WIM 100 del Reino Unido como una de las mujeres más influyentes del sector a nivel mundial

*Contenido en colaboración con Aris Mining