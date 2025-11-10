x

Wyndham Hotels & Resorts proyecta crecimiento y mayor operación de cara al 2026

La compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo apuesta por combinar hospitalidad internacional con un know how operativo local único.

10 de noviembre de 2025
Por Andrés Cardona.

En Colombia, Wyndham Hotels & Resorts avanza en su estrategia de crecimiento con la introducción de la marca Wyndham Residences, diseñada para proyectos que no se enfocan exclusivamente en la corta estadía. Esta propuesta permite implementar modelos operativos más ágiles que los de un hotel full service, facilitando la llegada de la compañía a nuevos mercados.

Un ejemplo de ello es Pereira, en el Eje Cafetero, donde se anunció recientemente la próxima apertura de Wyndham Residences Bokorá Suites.

A su vez, la compañía continúa diversificando su portafolio en el país con la firma del primer hotel Dazzler by Wyndham en Colombia, una marca del segmento Lifestyle, reconocida por sus propuestas modernas, urbanas y ubicaciones estratégicas.

“Las operaciones hoteleras en Colombia continúan fortaleciéndose, impulsadas por un firme compromiso con el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio. Este avance es resultado de un trabajo constante por alinear nuestras operaciones con las mejores prácticas de hospitalidad, así como de programas continuos de capacitación y desarrollo dirigidos a nuestros equipos de trabajo”, señaló Mariela Zárate Murillo, directora de Operaciones para Centroamérica, Región Andina y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts.

Actualmente, Wyndham Hotels & Resorts opera seis hoteles en Colombia (Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla (dos) y Santa Marta) que suman 718 habitaciones. Así, la compañía proyecta varias aperturas en los próximos tres años, incluyendo la nueva marca en Pereira, lo que permitirá ampliar significativamente su presencia en el país.

“En nuestra región hemos identificado importantes oportunidades de desarrollo a través del modelo de Condo Hoteles. Nuevos proyectos se están preparando y serán presentados entre noviembre y diciembre de 2025, marcando un fortalecimiento clave de la operación de la marca en Colombia para los próximos años”, destacó Diana Caicedo, manager development – Latam de Wyndham Hotels & Resorts.

En línea con esta estrategia, la compañía continúa explorando destinos emergentes con oferta hotelera limitada y nuevas dinámicas económicas y turísticas, con el objetivo de ampliar su huella en mercados con alto potencial de crecimiento ■

Columna de opinión

Gustavo Viescas, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts:

“Las grandes cadenas hoteleras están captando una parte cada vez mayor de la demanda. Y no es casualidad: tenemos acceso a herramientas que son muy difíciles de sostener de manera independiente. Hablo de: tecnología avanzada, desde sistemas de distribución hasta revenue management con inteligencia artificial; programas de lealtad con millones de miembros, que garantizan un flujo constante de clientes; marketing global y presencia en mercados internacionales; distribución multicanal y capacidad de negociación con OTAs y socios estratégicos.

Y, también un poder de negociación que marca la diferencia cuando se trata de competir en un mercado cada vez más concentrado.

Para un hotel independiente, enfrentar solo estas dinámicas es muy desafiante. Mantener visibilidad, sostener los costos tecnológicos, negociar con canales internacionales... es cada vez más complejo.

A modo de ejemplo, en Wyndham hemos invertido en tecnología más de 275 millones en los últimos 5 años orientados a mejorar la experiencia del huésped y mejorar la rentabilidad de nuestros franquiciados. Se trata de un conjunto de iniciativas estragégicas que elas hemos denominado Wyndham Advantage: donde se han desarrollado herramientas de mensajería basada en IA, mobile check in y check out, upselling, como así también herramientas enfocadas en reducción de costos.

Nuestra verdadera ventaja está en combinar tecnología + empatía”.

