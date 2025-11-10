x

Uber acelera hacia un 2026 de expansión, innovación y tecnología en Colombia

Uber proyecta ampliar la cobertura en Colombia y América Latina, fortalecer su oferta de movilidad y generar nuevas oportunidades en 2026.

10 de noviembre de 2025
Por Andrés Cardona.

Hoy, la app de Uber funciona en 22 ciudades del país y más de 800.000 arrendadores han generado ganancias adicionales gracias a ella, lo que consolida a la app como un actor clave en la movilidad urbana y en la economía colaborativa.

De cara al futuro, la app de Uber busca consolidar un ecosistema de movilidad más confiable, accesible y eficiente. La apuesta combina innovación, tecnología y alianzas estratégicas que permitan conectar mejor a las personas y fortalecer la confianza de los usuarios. Entre las principales tendencias, Uber Taxi ampliará su presencia en el país como el modelo que conecta lo tradicional con la tecnología.

Le puede interesar: EPM destinará más de $74.000 millones a proyectos de infraestructura mediante Obras por Impuestos

Actualmente, el 84% de los taxistas considera que las apps mejoran la calidad del servicio que ofrecen, mientras que el 80% afirma haber alcanzado metas personales gracias a las ganancias obtenidas mediante la plataforma.

Otra de las grandes apuestas es Uber Moto, la opción de movilidad compartida de mayor crecimiento en el país, que se consolida como una alternativa accesible de movilidad y ganancias, especialmente para los estratos 2 y 3, la base de la economía.

En paralelo, la app de Uber amplía su portafolio con soluciones adaptadas a distintos perfiles. Tras el lanzamiento de Uber Seniors (adultos mayores) y Uber Teens (adolescentes), la app proyecta incorporar nuevas herramientas y opciones de movilidad en 2026 para seguir atendiendo las necesidades de movilidad de todos los colombianos.

Lea más: Así es cómo el Hospital Padrino, de la Fundación Valle del Lili, salva vidas en zonas rurales

En materia tecnológica, Uber invertirá en inteligencia artificial aplicada a la seguridad y en herramientas predictivas para optimizar la experiencia en la app. Además, impulsará Uber AI Solutions, una plataforma que pone su tecnología a disposición de empresas que buscan acelerar la adopción de Inteligencia Artificial y fortalecer el ecosistema de innovación en la región.

En 2026, Uber se consolidará como aliado del desarrollo del país al poner la tecnología al servicio de todos los colombianos con opciones de movilidad más seguras, eficientes y accesibles.

