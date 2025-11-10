Estos serán los sectores protagonistas del crecimiento económico en 2026

El próximo año se perfila como un periodo de mayor dinamismo económico. Los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia aumente del 2,6% al 3% entre 2025 y 2026. Aunque las tasas de interés seguirían en niveles elevados, se espera que el consumo mantenga su ritmo de expansión, impulsado por la solidez del mercado laboral y el flujo constante de remesas.
A su vez, la inversión podría comenzar a repuntar ante una mayor confianza del sector privado y la expectativa de un entorno más favorable en el próximo cuatrienio.
El repunte del crecimiento económico estaría respaldado principalmente por un aumento sostenido en el consumo de los hogares. De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, pese a las altas tasas de interés, la fortaleza del empleo y las remesas han permitido mantener un gasto familiar robusto, una tendencia que se prevé continuará en 2026.
En este escenario, algunos sectores económicos ganarían protagonismo durante el próximo año. Se espera una mayor dinámica en la actividad productiva, impulsada por la recuperación de la confianza empresarial y el fortalecimiento de la demanda interna. A medida que las condiciones macroeconómicas se estabilicen, el entorno sería más propicio para la inversión y la creación de empleo, factores clave para consolidar una recuperación más sostenida y equilibrada.