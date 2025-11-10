Rentabilidad imbatible: la ventaja de lo estable

Algunos consideran que la época dorada de productos de renta fija como los CDT ya terminó. Y es que hace apenas un par de años era común escuchar que estos certificados ofrecían rentabilidades del 16% o 17%. Hoy, con las tasas bajando, pareciera que los CDT y otros productos de renta fija ya no son la mejor opción. Pero justo ahora es cuando se abren las mejores oportunidades: las tasas aún se mantienen en niveles históricamente atractivos y quienes inviertan en este momento pueden asegurar rendimientos altos antes de que sigan bajando.

Los datos lo confirman: aunque las tasas ya no son tan altas como en 2022, aún hay CDT con rendimientos

superiores al 10% anual, en un contexto donde la inflación ronda el 5%. En otras palabras, quienes invierten todavía ganan poder adquisitivo. Mientras otros productos ajustan sus retornos, los CDT siguen ofreciendo rentabilidad real con bajo riesgo. Una oportunidad que podría cerrarse pronto.

Pero, además, hoy los colombianos tienen más dinero invertido en CDT que en cuentas de ahorro (para agosto de 2025, el saldo es cercano a los $24 billones).

Más que una tasa: estabilidad y confianza

Según David Susa, director de Tecnología y cofundador de MejorCDT, los CDT son hoy tan atractivos porque ofrecen estabilidad y certeza frente a otras alternativas: desde el inicio se sabe cuánto se va a ganar, en qué plazo y con qué respaldo. En tiempos de incertidumbre, eso marca la diferencia. Además, no requieren cálculos complejos, tienen bajo riesgo y están protegidos por Fogafín, lo que los hace accesibles incluso para quienes no tienen mucha experiencia financiera.

Susa destaca que los CDT tienen más usos de los que muchos imaginan y pueden ser un gran aliado en la

planeación financiera. “Por ejemplo, se pueden abrir en copropiedad, es decir, con más de un titular. Y

Fogafín respalda hasta 50 millones por persona y por entidad. Así, si una pareja abre un CDT conjunto por

100 millones, todo el monto queda cubierto”, explica.

Otro de los motivos por los que los colombianos siguen eligiendo los CDT es su versatilidad. “muchos pensionados buscan vivir de sus ahorros con tranquilidad, sin depender de la volatilidad del mercado. En ese sentido, los CDT ofrecen una rentabilidad comparable, e incluso superior, a la de los fondos de pensiones conservadores, pero con menos complicaciones, mayor control y sin intermediarios”.

Además, Susa agrega que hay quienes abren un CDT mientras ahorran para la cuota inicial de su vivienda y prefieren mantener su dinero rentando hasta el momento de usarlo. También hay padres que piensan en la educación de sus hijos y encuentran en los CDT una forma segura de guardar su dinero a largo plazo.

Cuando la sencillez gana: los CDT frente a otras inversiones

Vale la pena resaltar que los CDT mantienen rentabilidades competitivas frente a otras opciones de inversión.

Mientras los fondos conservadores de inversión colectiva ofrecen rendimientos promedio del 7,9% (con comisiones que reducen la ganancia) y la finca raíz alcanza entre el 8% y el 12% anual, pero requiere trámites y mantenimiento, los CDT destacan por su simplicidad, rentabilidad fija y respaldo institucional.

Incluso frente a las cuentas de ahorro de alto rendimiento, cuyas tasas han caído del 12% al 8% en lo corrido del año, los CDT se mantienen estables. Esa confianza no es exclusiva de los hogares. Los fondos de pensiones obligatorios invierten cerca del 80% de sus recursos en renta fija, y gigantes como Berkshire Hathaway, (el conglomerado de Warren Buffett) mantienen miles de millones de dólares en instrumentos de vencimiento fijo. “Si hasta los grandes inversionistas priorizan la estabilidad, tiene sentido aprovechar este momento en que los CDT ofrecen rendimientos sólidos y predecibles. Invertir hoy puede marcar la diferencia entre ganar más o quedarse viendo cómo las tasas siguen bajando”, destaca Susa.

En este sentido no sorprende entonces que los CDT sean más populares que las pensiones voluntarias. Hoy 2,1 millones de colombianos tienen un CDT, frente a los 950 mil que invierten en estos fondos.

El verdadero reto: elegir bien

Hoy el desafío es encontrar el CDT más rentable. En Colombia, cerca de 30 entidades los ofrecen, pero no todas pagan lo mismo. Los bancos más grandes, que no necesitan captar capital, suelen ofrecer rentabilidades

hasta un 50% menores que otras entidades con igual respaldo y las mismas garantías. Tal como explica Susa, “esto ocurre porque algunos bancos, por su foco de negocio, no priorizan la captación de recursos, mientras que otros, con el mismo nivel de seguridad, sí compiten ofreciendo mejores tasas”.

Antes, encontrar el CDT más rentable era todo un reto: había que comparar y revisar tasas una por una, visitar oficinas, llenar formularios y esperar días por una respuesta. Hoy, la tecnología lo simplificó. A través de MejorCDT, es posible ver y comparar en un solo lugar las rentabilidades del mercado, abrir el CDT y gestionarlo desde el celular o el computador, con total seguridad y sin ningún costo.

Un ahorro más libre

Durante años se pensó que abrir un CDT era dejar el dinero ‘atrapado’. Pero eso también cambió. Con el CDT Flexible de MejorCDT, las personas pueden retirar hasta 10 millones de pesos antes del vencimiento, sin penalidades ni costos. Es una evolución que le da un nuevo sentido al ahorro: mantener la seguridad, pero con libertad para actuar ante una emergencia.

De esta forma, los CDT se mantienen como una de las opciones más confiables del mercado, combinando lo mejor de dos mundos: la solidez de un producto tradicional y la agilidad de la era digital. Hoy, elegir el mejor es más fácil que nunca. Porque, al final, más que un instrumento financiero, el CDT representa algo simple: ahorrar con propósito y tranquilidad. Y hoy, más que nunca, es el momento de hacerlo.

