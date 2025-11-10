Productividad con propósito compartido

En un entorno cada vez más exigente, las empresas necesitan fortalecer sus procesos, los trabajadores desarrollar nuevas habilidades y las instituciones articular estos esfuerzos. Esa articulación, que une la formación, el empleo y la innovación, es lo que determina la capacidad real de crecimiento de un sistema productivo.

En los últimos años, hemos visto cómo la tecnología no reemplaza el talento, sino que lo amplifica. La Gran Encuesta de Productividad, desarrollada este año por Colsubsidio, con empresas de Bogotá, lo confirma: a mayor adopción tecnológica e innovación, mayor empleo y mejores ventas. Sin embargo, el 38 % de las compañías que más innovan reportan dificultades para cerrar vacantes por brechas de competencias. Es una señal clara de que la formación, el empleo y el desarrollo empresarial, no pueden avanzar por caminos separados.

La formación pertinente es el punto de partida. Hoy, no basta con preparar personas para los empleos existentes; el desafío es anticiparse a los cambios, desarrollar habilidades adaptativas y fortalecer la capacidad de aprendizaje permanente.

El empleo con propósito es el segundo pilar. No se trata solo de llenar vacantes, sino de conectar el potencial humano con los requerimientos reales del mercado. Las empresas que logran esa conexión construyen ventajas competitivas sostenibles y generan mayor valor. La clave, está en comprender que el talento no es un recurso que se gestiona, sino una fuerza que se desarrolla.

El tercer frente es el fortalecimiento empresarial. La productividad crece cuando las organizaciones innovan, incorporan tecnología, mejoran la capacidad de sus trabajadores y fortalecen sus procesos de gestión. Las empresas que asumen esa transformación como un proceso continuo, son las que logran traducir la capacitación y el talento en resultados medibles.

Cuando esos tres componentes actúan de manera conectada logran un efecto multiplicador: las personas acceden a más y mejores oportunidades. El reto está en llevar esta visión a acuerdos concretos.

Cierro con una invitación a mantener este propósito compartido: seguir fortaleciendo la conexión entre formación, empleo y desarrollo empresarial.

*Contenido en colaboración con Colsubidio