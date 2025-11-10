Odinsa acelera con más vías, aeropuertos y la expansión en aguas

Odinsa apunta a que entre 2026 y 2027 se adjudiquen cuatro nuevas concesiones que consolidarán su liderazgo en infraestructura. Entre ellas se cuentan una ampliación del aeropuerto El Dorado, la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena, la repotenciación de la Autopista del Café —que conectará en doble calzada a los tres departamentos del Eje Cafetero— y una vía perimetral en el occidente de Bogotá, de 57 kilómetros, que reducirá a 45 minutos el recorrido entre Chía y Soacha.
