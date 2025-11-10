Lulo Bank: el pionero digital que redefine la relación de los colombianos con su dinero

En 2020, Benjamin Gilinski dio vida al primer banco 100% digital de Colombia, con un propósito ambicioso: demostrar que la tecnología puede ser un puente hacia una relación más simple, transparente y humana con el dinero.

Cinco años después, Lulo Bank se ha consolidado como un referente de innovación financiera con más de 600.000 usuarios activos, que ven en su aplicación una herramienta para gestionar sus finanzas sin fricciones ni trámites innecesarios. Su propuesta se ha basado en ofrecer una experiencia financiera ágil y sin costos ocultos, eliminando comisiones tradicionales como las cuotas de manejo o los pagos por transferencias entre bancos.

De cara a 2026, el banco digital se posiciona como un actor relevante en la transformación del sistema financiero colombiano, en un contexto donde la digitalización y la regulación avanzan de forma paralela. La entrada en vigor de Bre-B está dinamizando el ecosistema y representa una gran oportunidad para las entidades nativas digitales como Lulo. Además, el avance de marcos regulatorios como el de finanzas abiertas abre un nuevo capítulo para la competencia, la interoperabilidad y la personalización de los servicios financieros, tres pilares en los que Lulo Bank quiere profundizar.

“La banca está en medio de una transformación que la hará más cercana y útil para la gente. El 2026 será un año clave donde la innovación y la regulación convergen, dándonos la oportunidad de liderar esta evolución. Nuestro propósito sigue siendo ayudar a que cada persona aproveche al máximo sus ingresos y construya bienestar financiero, pensando en su futuro”, dice Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Así, esa visión refleja la esencia del proyecto: Lulo Bank no solo promueve la inclusión financiera, sino que busca empoderar a las personas a través del control y la educación financiera, integrando herramientas tecnológicas que facilitan decisiones inteligentes sobre ahorro, gasto e inversión.

De esta manera, Lulo Bank apuesta por transformar la experiencia bancaria y contribuir a un ecosistema financiero más competitivo, transparente y centrado en las personas.

