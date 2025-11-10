x

Industria Licorera de Caldas busca aumentar sus exportaciones en un 36%

La Industria Licorera de Caldas (ILC) se perfila como un actor aún más relevante dentro del panorama nacional de licores en 2026.

  La ILC enfila todos sus esfuerzos en su expansión internacional, que es el principal objetivo del Plan Estratégico 2024 – 2026. FOTO: CORTESÍA
    La ILC enfila todos sus esfuerzos en su expansión internacional, que es el principal objetivo del Plan Estratégico 2024 – 2026. FOTO: CORTESÍA
10 de noviembre de 2025
bookmark

Con una proyección de ventas de 50 millones de unidades de 750 ml, frente a la meta de 2025 de 45 millones de botellas, que serían las ventas más altas en su historia, la ILC busca alcanzar cifras históricas debido a la apertura de fronteras que ordenó la Corte Constitucional y que le permitió a la empresa llevar el Aguardiente Amarillo de Manzanares a los mayores mercados de aguardiente del país, como Antioquia y Cundinamarca, entre otros.

Sin embargo, la ILC enfila todos sus esfuerzos en su expansión internacional, que es el principal objetivo del Plan Estratégico 2024 – 2026.

Esta iniciativa ha alcanzado importantes logros como las mayores ventas al exterior en la historia de la empresa alcanzadas en 2024 y un crecimiento del 49,86% entre enero y julio de 2025, con respecto al mismo periodo del año anterior, con la meta de terminar este año con 2,5 millones de botellas vendidas, igual a ingresos por US$7,8 millones.

Nuestras acciones en Centroamérica y países foco como España y EE. UU. buscan que Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares se vuelvan los acompañantes para los mejores momentos de los extranjeros. Con esa estrategia, en 2026 la proyección es vender 3,4 millones de botellas, lo que representaría un incremento del 36% frente a 2025, y lo que en valor serían US$10,6 millones”, afirmó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC.

A su vez, la ILC se ha constituido en referente en innovación gracias a alianzas estratégicas a través de su producto líder Ron Viejo de Caldas, lanzando este año papas BBQ con sabor a ron con MonteRojo, y recientemente un café con sabor a ron, junto a Matiz.

“En 2026 haremos nuevos lanzamientos con otras reconocidas marcas del país, que nos permitirán llegar a nuevos consumidores con experiencias diferentes. Diversificaremos nuestro portafolio con nuevos cócteles, entre otras sorpresas”, indicó Angelillis Quiceno.

De esta manera, la ILC tendrá el gran reto de mantener su liderazgo en la categoría de ron en el país, que actualmente es de un 82% de participación del mercado, y seguir creciendo en aguardientes, asegurándose que el Aguardiente Amarillo de Manzanares siga cautivando a más colombianos con su calidad y presencia de marca ■

Columna de opinión

Diego Angelillis Quiceno, gerente general ILC:

“La Industria Licorera de Caldas (ILC) avanza en su expansión internacional, apoyada en la excelente calidad de sus productos y con características que los hacen únicos.

Atrás quedaron las épocas en las que personas compraban contenedores para vender sus aguardientes y rones a los colombianos en el exterior, apelando al recuerdo. Desde 2024 la compañía le apostó a un proceso de internacionalización verdadera, fortaleciendo relaciones con distribuidores, mejorando el posicionamiento de marcas y explorando nuevos mercados como Asia.

Es así como la ILC registra actualmente crecimientos en España, Portugal, Francia y Suiza, con miras a consolidar el mercado europeo con un nuevo distribuidor. También aumentará su presencia en Centroamérica, al igual que a México y Canadá.

Con Ron Viejo de Caldas y el auge del Aguardiente Amarillo de Manzanares en EE. UU. y otros países, este año la ILC proyecta alcanzar las mayores exportaciones en la historia con 2,5 millones de botellas.

Para 2026 el objetivo son 3,4 millones de unidades, lo que consolidará el camino para la meta final de 5 millones de unidades en 2027, objetivo principal del Plan Estratégico ILC”.

