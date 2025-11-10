Gas natural: un aliado clave para la competitividad de las industrias del país

Es la fuente que impulsa la operación de las principales industrias nacionales: desde el cemento y los alimentos, hasta la generación eléctrica, la petroquímica y la agroindustria. Su aporte no solo garantiza energía más limpia y eficiente, sino también competitividad, empleo y crecimiento regional.

Sin embargo, las últimas cifras del Gestor del Mercado de Gas Natural (Bolsa Mercantil de Colombia) advierten un desafío: para 2026, Colombia podría enfrentar un déficit de gas natural cercano a 117 GBTU, que corresponderían al 82 % de la demanda industrial del interior.

En los departamentos del centro del país Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle y Eje Cafetero, el gas natural es sinónimo de productividad. Cualquier restricción en su suministro impacta directamente los costos de producción, la estabilidad de las operaciones y la competitividad frente a mercados internacionales.

Por ello, asegurar su disponibilidad no es solo una decisión estratégica y necesaria, es una apuesta por la industrialización, la sostenibilidad y la equidad territorial.

Frente a este panorama, TGI impulsa el proyecto Planta de Regasificación Guajira, una iniciativa estratégica que permitirá incorporar hasta 300 MPCD al Sistema Nacional de Transporte desde La Guajira, utilizando la infraestructura existente y operativa para llevarlo al interior del país.

Este proyecto no solo fortalece la seguridad energética, sino que contribuye a estabilizar precios y asegurar el suministro continuo a las industrias, reduciendo riesgos de desabastecimiento y sustitución por combustibles

más contaminantes, escenario significaría un retroceso en los esfuerzos de descarbonización el país.

Este proyecto que, de materializarse, representa una inversión en productividad nacional, más energía, más competitividad y más desarrollo, utilizando infraestructura disponible.

El país no solo necesita energía, necesita energía confiable y asequible que respalde su industria y su transición energética. En ese sentido, una apuesta por el futuro energético de Colombia, por el fortalecimiento de su tejido industrial y la generación de empleo y oportunidades.

*Contenido en colaboración con TGI