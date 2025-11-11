“Colombia crecerá, pero el reto será recuperar la confianza y la inversión”: Laura Clavijo

Por: Andrés Cardona La economía colombiana muestra signos de recuperación, pero el camino hacia un crecimiento sostenible está lleno de matices. Así lo explica Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, quien en entrevista con Visión Estratégica detalla los principales factores que marcarán el comportamiento de la economía para final de 2025 y 2026, desde la inflación y la política monetaria hasta el panorama fiscal, impactos en empleo por la reforma laboral y los retos en productividad. “Desde nuestra lectura del ciclo económico, vemos una economía que avanza con un crecimiento relativamente sostenible”, afirma Clavijo.

Así, Bancolombia proyecta un crecimiento del PIB de 2,6% en 2025 y 3% en 2026, cifras que reflejan una recuperación gradual después de la desaceleración observada en 2023 y 2024. “El crecimiento estará impulsado por el consumo de los hogares, el gasto en servicios y sectores como entretenimiento. Sin embargo, seguimos observando un estancamiento en los niveles de inversión, y eso limita la capacidad de la economía para crecer más rápido”, añade. A juicio de la economista, se trata de una recuperación basada en el ciclo del consumo, más que en un fortalecimiento estructural de la inversión. “Es una buena noticia por la resiliencia que demuestra el país, pero también un llamado de atención: necesitamos más motores de crecimiento a largo plazo”. Inflación: la convergencia será más lenta Uno de los puntos que más inquieta a la economía colombiana es la persistencia de la inflación. Aunque a comienzos de año había optimismo sobre una rápida desaceleración, las cifras recientes cambiaron el panorama. “Nosotros mantuvimos desde el inicio del año una visión prudente. No veíamos la inflación llegando al 3%, sino más cerca del 4%. Pero a mitad de año notamos que la convergencia se había frenado, y actualizamos nuestra proyección a 5,1% para 2025”, explica Clavijo. Según la economista, la demanda interna resiliente y los mayores gastos de los hogares en bienes durables, servicios, vivienda y entretenimiento están generando presiones que dificultan la reducción de precios. Los hogares siguen gastando, incluso en productos importados. Aunque la apreciación del tipo de cambio puede contener la transmisión hacia la inflación, los precios de los importados no tienden a corregir tan rápido para que sea un efecto material, destaca Clavijo. De cara a 2026, Bancolombia estima una inflación entre 4% y 4,5%, siempre que el aumento del salario mínimo se mantenga en un rango entre 9% y 10%. “Si la negociación se ubica por encima, la convergencia será aún más lenta”, advierte.

“El próximo año será el sexto consecutivo en que el Banco de la República no cumple su meta de inflación. No es un fenómeno aislado: lo estamos viendo en otras economías, pero eso no reduce la complejidad del desafío”. “Hay una dominancia fiscal que limita la política monetaria” Más allá de los precios, Clavijo pone sobre la mesa un fenómeno que explica parte del contexto actual: la dominancia fiscal. “Estamos viendo cómo el gasto público empieza a pesar más que la política monetaria. El Banco de la República hace su trabajo, pero la magnitud del déficit fiscal reduce la efectividad de sus decisiones”, asegura. La economista advierte que esta dominancia fiscal —en la que el gasto del Gobierno tiene mayor incidencia sobre el ciclo económico que la tasa de interés— aumenta la presión sobre la inflación y complica la convergencia hacia la meta. En ese contexto, Bancolombia prevé que la tasa de política monetaria cierre 2025 en 9,25%, el mismo nivel actual. Solo en 2026 habría espacio para recortes de cerca de 100 puntos básicos, siempre y cuando se cumplan tres condiciones: prudencia fiscal, control en el salario mínimo y moderación en el consumo. “No hay margen para recortes acelerados de tasas. La convergencia será lenta y dependerá de decisiones de política muy cuidadosas”, afirma. Uno de los principales retos será recuperar la credibilidad en la sostenibilidad fiscal. Según Clavijo, más allá de las cifras, lo preocupante es la pérdida de confianza en la senda del déficit.

“El principal problema no es solo la magnitud del déficit, sino la falta de claridad sobre cómo se va a corregir. Las señales de prudencia en el gasto y eficiencia en el recaudo serán fundamentales para restaurar la confianza”, explica. De este modo, Bancolombia estima que el déficit fiscal cerrará el año en torno al 7,1% del PIB, pero advierte que para 2026 podría ubicarse entre 6% y 6,5%, si no se toman decisiones estructurales. De acuerdo con sus cálculos, dentro del gasto inflexible —que representa casi el 80% del total— existe un margen entre $11 y $30 billones que podría racionalizarse. “Hay espacio para ajustar, pero requiere voluntad política y gestión técnica. No todo está perdido, pero sí es momento de enviar mensajes claros al mercado”, enfatiza. Reforma laboral y empleo, retos el próximo año La reforma laboral, que entra en vigor progresivamente, también incidirá en el panorama económico. Según un estudio de Bancolombia, su implementación podría elevar la tasa de desempleo al 10,4%, debido al aumento de los costos de contratación formal. “Seguimos viendo un mercado laboral resiliente, pero la informalidad está creciendo, y ese será el gran reto para la productividad”, comenta Clavijo. El equipo de investigaciones estima que el crecimiento potencial de la economía, que antes de la pandemia se situaba alrededor del 3%, podría ser menor en los próximos años por el impacto de estas reformas y por una productividad que no logra repuntar. “La productividad no está mejorando porque no estamos viendo transformaciones estructurales. Eso impacta directamente el potencial de crecimiento del país”, destaca. Potencial de mercados emergentes y sectores estratégicos, claves en futuro En medio de los desafíos internos, el entorno global ofrece oportunidades. Los mercados emergentes —y en particular América Latina— vuelven a posicionarse como destinos atractivos para los flujos de capital. “Estamos viendo inversionistas buscando rentabilidad en países con tasas de interés aún altas y con estabilidad macroeconómica. Colombia, junto a Chile, México y Brasil, está bien posicionada, pero hay que defender ese lugar”, sostiene Clavijo.