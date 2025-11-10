El sector forestal y maderero le apuesta al desarrollo de la ruralidad colombiana

En América Latina y Asia existe una historia que Colombia aún no ha contado del todo: la del sector forestal

y maderero como plataforma real de desarrollo. Chile, Uruguay, Brasil y, más recientemente, Vietnam y Argentina demostraron que plantar, manejar y transformar bosques comerciales puede convertirse en un motor económico con múltiples cobeneficios: empleo rural formal, sustitución de importaciones, nuevas exportaciones, captura de carbono y una cadena industrial creciente que va desde la energía limpia hasta la construcción sostenible.

En Colombia el potencial existe, pero la visibilidad y el apoyo institucional todavía están un paso atrás del tamaño de la oportunidad. Antioquia, con su base logística, talento y cercanía a puertos, podría ser el epicentro de un “salto forestal” moderno si se alinea el triángulo de inversión privada, habilitadores públicos y confianza jurídica en los territorios.