El sector forestal y maderero le apuesta al desarrollo de la ruralidad colombiana

Las posibilidades del país en este campo son enormes, y Antioquia ya tiene un caso de éxito que demuestra, con resultados tangibles, hasta dónde se puede llegar.

    Con la nueva planta de aserrío de CAS, Antioquia ganará capacidad para producir piezas de alto valor agregado. Foto: Cortesía
hace 26 minutos
bookmark

En América Latina y Asia existe una historia que Colombia aún no ha contado del todo: la del sector forestal

y maderero como plataforma real de desarrollo. Chile, Uruguay, Brasil y, más recientemente, Vietnam y Argentina demostraron que plantar, manejar y transformar bosques comerciales puede convertirse en un motor económico con múltiples cobeneficios: empleo rural formal, sustitución de importaciones, nuevas exportaciones, captura de carbono y una cadena industrial creciente que va desde la energía limpia hasta la construcción sostenible.

En Colombia el potencial existe, pero la visibilidad y el apoyo institucional todavía están un paso atrás del tamaño de la oportunidad. Antioquia, con su base logística, talento y cercanía a puertos, podría ser el epicentro de un “salto forestal” moderno si se alinea el triángulo de inversión privada, habilitadores públicos y confianza jurídica en los territorios.

El nordeste como pionero

En esa dirección, Compañía Agrícola de la Sierra (CAS) opera desde hace casi dos décadas en municipios del nordeste antioqueño históricamente afectados por el conflicto. Su apuesta: reforestación comercial de pino, conservación de bosques nativos y una industrialización creciente alrededor de la madera.

Más allá del debate, hay realidades medibles: inversión sostenida por años, un patrimonio forestal relevante, construcción y mantenimiento de vías terciarias para conectar veredas, empleo formal local y proyectos industriales que incorporan tecnología de clase mundial.

Para inversionistas, académicos y comunidades, CAS se ha vuelto un “laboratorio a escala real” de lo que puede ser un clúster forestal serio en Colombia cuando se trabaja con planificación de largo plazo y estándares ambientales estrictos.

*Contenido en colaboración con CAS

Utilidad para la vida