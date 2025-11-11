D1 proyecta operar 3.500 tiendas y más de 30.000 empleos en mediano plazo

Por: Andrés Cardona
La cadena de retail D1 ha consolidado una trayectoria de crecimiento sostenido que la posiciona como la mayor red de este tipo en el país y un motor de desarrollo regional. Su propósito para el 2026 se centra en continuar generando empleo formal, ampliando su cobertura territorial y fortaleciendo su propuesta de valor en calidad y precio, mediante un modelo que impulsa la economía local y mejora el bienestar de los hogares.
En el año 2025, la compañía alcanzó la cifra de más de 2.600 tiendas y proyecta llegar a aproximadamente 3.500 puntos de venta en el mediano plazo. La inversión estimada para esta expansión asciende a alrededor de $200.000 millones por cada ciclo de aperturas, recursos destinados a la construcción, adecuación de tiendas y al fortalecimiento de su red logística.