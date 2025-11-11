Editorial: ¿Qué camino va a tomar la economía del país en 2026?

El año entrante será decisivo para el futuro de Colombia. Y por eso en esta edición de Perspectivas Económicas queremos hacer una aproximación de lo que nos espera.

La economía global avanza hacia una desaceleración lenta pero sostenida. Según el Fondo Monetario Internacional el crecimiento mundial pasará del 3,3% en 2024 al 3,1% en 2026, por la incertidumbre geopolítica, el endurecimiento de políticas comerciales y lo que significó el adelanto de comercio por temor a guerras arancelarias.

Las proyecciones para nuestro país están divididas. Mientras el Ministerio de Hacienda estima un crecimiento cercano al 3%, el FMI recorta esa expectativa al 2,3%, alertando sobre la necesidad urgente de un ajuste fiscal creíble. Esta advertencia no puede subestimarse: el país ha acumulado desviaciones fiscales y enfrenta riesgos de inflación por encima de lo previsto.

Es inevitable que las elecciones se conviertan en punto de inflexión. Así como hace cuatro años el resultado de las urnas nos dejó en un escenario inquietante desde el punto de vista fiscal y empresarial, en menos de siete meses el país vuelve a lanzar los dados.

Algunos sectores ofrecen señales alentadoras: el comercio, el transporte, la salud, la educación y el entretenimiento han sacado la casta creciendo 3,31% a agosto de 2025 y mostrando un papel protagónico en 2026. Este dinamismo se apalanca en la fortaleza del mercado laboral y el flujo constante de remesas -y lamentablemente, también hay que decirlo, las rentas ilegales–, que mantienen el gasto de los hogares a pesar de tasas de interés aún elevadas.

Traemos ejemplos de cómo el tejido empresarial da muestras de vitalidad y son apuestas que reflejan la confianza del sector privado en la capacidad del país para adaptarse y crecer. Lulo Bank se prepara para consolidarse como referente en innovación financiera en un entorno cada vez más regulado. Claro Colombia apuesta por la expansión de la red 5G, una infraestructura clave para la competitividad digital. Clemont proyecta un ambicioso crecimiento del 60% en empleo y presencia internacional, mientras D1 continúa revolucionando el comercio minorista con una meta de 3.500 tiendas y más de 30.000 empleos en el mediano plazo.

De cara a 2026, el mensaje es claro: el crecimiento no será automático ni homogéneo. Será el resultado de decisiones de política económica que restablezcan la confianza en la sostenibilidad fiscal, promuevan la inversión y acompañen la transición hacia sectores más dinámicos y modernos. Pero también dependerá de la madurez del electorado y de su capacidad para exigir coherencia, responsabilidad y visión de largo plazo a quienes aspiran a conducir el país.

Las urnas, además de definir liderazgos, para nadie es un secreto, marcarán el rumbo de las expectativas económicas. Estamos convencidos que sea quien sea el que gane o la que gane se retomará el rumbo de la democracia, y del respeto por la inversión, el libre mercado y la empresa privada.

Colombia no puede darse el lujo de improvisar. El 2026, más que un año de ajustes, será una prueba de carácter.