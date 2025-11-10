Constructora Bolívar apuesta por 40 proyectos sostenibles para 2026

Con el repunte proyectado del 11,5% en el sector vivienda para 2026, Constructora Bolívar tiene contemplada una estrategia para fortalecer su liderazgo en construcción sostenible. La empresa desarrollará 40 proyectos con certificaciones EDGE y LEED, que beneficiarán a más de 18.000 hogares en todo el país —incluidos 2.210 en Antioquia—, consolidando la expansión de la vivienda verde en Colombia.
Según Camacol, la recuperación del mercado abre la puerta a un crecimiento más sostenible. En ese contexto, Constructora Bolívar busca posicionar al país como referente regional en edificaciones responsables, al integrar innovación, eficiencia ambiental y bienestar social.
“Nuestro propósito no es solo construir, sino generar empleo, desarrollo y equidad en los territorios”, afirmó la compañía.
Actualmente, la firma cuenta con más de 56.600 viviendas certificadas EDGE, equivalentes a tres millones de metros cuadrados, y seis macroproyectos LEED en la categoría de Ciudades y Comunidades.
Su meta es ampliar este modelo de desarrollo que promueve espacios saludables, conectados y con bajo impacto ambiental.
De cara a 2026, los nuevos proyectos incorporarán materiales sostenibles, gestión eficiente del agua, movilidad limpia y zonas verdes. “Esta es la vía para construir un futuro más equitativo y resiliente”, destacó la constructora.
