Constructora Bolívar apuesta por 40 proyectos sostenibles para 2026

Con el repunte proyectado del 11,5% en el sector vivienda para 2026, Constructora Bolívar tiene contemplada una estrategia para fortalecer su liderazgo en construcción sostenible. La empresa desarrollará 40 proyectos con certificaciones EDGE y LEED, que beneficiarán a más de 18.000 hogares en todo el país —incluidos 2.210 en Antioquia—, consolidando la expansión de la vivienda verde en Colombia. Según Camacol, la recuperación del mercado abre la puerta a un crecimiento más sostenible. En ese contexto, Constructora Bolívar busca posicionar al país como referente regional en edificaciones responsables, al integrar innovación, eficiencia ambiental y bienestar social. Puede leer: Cinco casos de éxito del modelo de Empresas B en Colombia “Nuestro propósito no es solo construir, sino generar empleo, desarrollo y equidad en los territorios”, afirmó la compañía. Actualmente, la firma cuenta con más de 56.600 viviendas certificadas EDGE, equivalentes a tres millones de metros cuadrados, y seis macroproyectos LEED en la categoría de Ciudades y Comunidades. Su meta es ampliar este modelo de desarrollo que promueve espacios saludables, conectados y con bajo impacto ambiental. De cara a 2026, los nuevos proyectos incorporarán materiales sostenibles, gestión eficiente del agua, movilidad limpia y zonas verdes. “Esta es la vía para construir un futuro más equitativo y resiliente”, destacó la constructora. Entérese: Ranking: Las 1.000 empresas más grandes de Colombia movieron $1.183 billones en 2024

Proyectos destacados en la región Caribe y el centro del país

En la región Caribe, destacan proyectos turísticos y urbanos como Isola Praia, Isola Sole y Palmaia en Cartagena; Marawa, Vista Mare y Country Reservado en Santa Marta; y Río Living y Rivatta del Río en Barranquilla, donde se entregarán 2.500 unidades con certificación EDGE. En el centro del país, sobresalen Tramonte, primer desarrollo urbano LEED en Lagos de Torca (Bogotá), con más de 9.300 unidades VIS, VIP y no VIS, y Arboleda del Campestre en Ibagué, primer proyecto 100 % VIS con certificación LEED Oro. En Cali, Encanto del Valle y Vivero Parque Residencial integran zonas verdes y espacios comunitarios, con más de 1.700 unidades previstas. Con estas iniciativas, según la constructora, se reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la creación de comunidades equitativas, resilientes y conectadas. Le interesa: ¿Cómo cambia la IA y la responsabilidad empresarial? OPINIÓN

Construcción más sostenible

Por: Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar

Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar. Foto: Cortesía