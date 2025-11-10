Banco de Bogotá transforma la banca para acompañar el progreso empresarial de Colombia

El Banco de Bogotá fortalece su rol como aliado estratégico de los sectores productivos, evolucionando su Banca Empresas y Gobierno, concentrada en cuatro segmentos —corporativo, empresarial, gobierno y pyme—, para acompañar el desarrollo económico del país a través de conocimiento, especialización y eficiencia.

“Buscamos responder a los cambios coyunturales con nuestra estrategia 2024–2027, orientada a consolidar un crecimiento rentable, sostenible y centrado en el cliente. Así, hemos estructurado una hoja de ruta que impulsa la innovación, la inclusión y la confianza en cada segmento de negocio donde las empresas se posicionan como el motor en la construcción de una Banca universal, con iniciativas asociadas a mejora de productos y servicios, canales de atención, segmentación, y la construcción de una oferta de valor diferenciada para nuestras empresas”, afirmó Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.

En el marco de la estrategia, se han definido cuatro líneas principales que orientan su implementación y garantizan una ejecución integral.

La automatización como impulso a la eficiencia y confianza empresarial

La evolución de Banca Empresas también ha puesto en el centro la experiencia del cliente. “Sabemos que cada interacción contribuye a la percepción de valor que generamos día a día, por eso asumimos el compromiso de rediseñar integralmente la Banca Transaccional, combinando automatización, analítica y mejora continua de procesos. Nuestro propósito es que las áreas front y back operen con la misma agilidad, eliminando fricciones y anticipando las necesidades de cada cliente”, explicó Arango.

También se han fortalecido sus modelos de atención para garantizar una experiencia coherente, trazable y sin fricción desde la venta hasta la postventa. La integración entre los equipos de negocio, producto, experiencia y tecnología ha permitido conectar la visión comercial con la ejecución operativa, reduciendo los tiempos de respuesta y reforzando la seguridad. Esta estructura combina la eficiencia del servicio digital con la cercanía del acompañamiento humano.

En paralelo, bajo el propósito de optimizar la experiencia y la eficiencia empresarial, el Banco de Bogotá habilitó Bre-B Empresas, una solución que redefine la forma en que las empresas reciben pagos y gestionan sus recaudos.

Gracias a esta herramienta, las empresas pueden realizar cobros y abonos en tiempo real, con disponibilidad permanente y conciliación automática, mejorando su flujo de caja y reduciendo costos operativos.