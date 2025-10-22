x

STEM: Más allá del desarrollo científico

Las carreras STEM son mucho más que tecnología: son clave para la sostenibilidad económica y social. Requieren método, paciencia y preparación.

22 de octubre de 2025
bookmark

Hace casi 10 años, Shaydier Argel decidió estudiar Nanotecnología. Aunque ni siquiera sabía bien qué significaba esa plabra, por su inclinación hacia las ciencias exactas, se inscribió en ese pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Su carrera apenas llevaba cuatro cohortes y, prometía ser parte de la industria 4.0. “El programa fue puesto en marcha en 2012 como un acto visionario y, ahora los estudiantes salen con un nivel muy parecido al de una maestría”, explica Cristina Castro, docente investigadora de la UPB y quien acompañó gran parte del proceso de formación de Shaydier.

Su carrera hace parte de las denominadas STEM, sigla que se refiere a ciencia (Science), tecnología (Technology), ingeniería (Engineering) y matemáticas (Mathematics), áreas del conocimiento que se espera que enfrenten los retos sociales, ambientales y económicos.

La ciencia se enseña con amor

En cuarto semestre, Shaydier comenzó a investigar en los semilleros, y se acercó a Cristina Castro y a otros profesores que han sido no solo referentes en la ciencia, sino soporte personal.

“Tuve la fortuna de trabajar y aprender de la ciencia rodeada de mujeres. Fue una enseñanza muy maternal: desde el amor y la paciencia”, dice, y agrega que la suya es una carrera que se impulsa desde el crecimiento personal hasta el desarrollo científico, “es lo más STEM que existe”. Sostiene que integra todas las áreas del conocimiento y busca que “el desarrollo de hoy sea sostenible en un futuro, para el ambiente, las comunidades y la economía”. Este modelo, incluso, se implementa en secundaria mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Retos, que incorpora el enfoque STEM+H (humanidades), impulsado por la Alcaldía de Medellín, y que ha dado origen a proyectos como “Habilidades Digitales”, orientado a certificar a 50.000 ciudadanos en competencias digitales.

Además, la integración de plataformas de inteligencia artificial, la formación en programación avanzada y ciencia de datos esperan llegar a más de mil estudiantes de 9.° a 11.°, a través de estrategias como Impacto Maker y con Senatic, que permitirán la formación de 2.428 jóvenes.

Le puede interesar: Técnica, tecnología o pregrado, ¡cada una tiene lo suyo!

Más de 10
alianzas tiene activas la Alcaldía de Medellín para formar 25.000 estudiantes en habilidades digitales y en tecnologías de la 5R.

“El STEM tiene muchas posibilidades. Si ya sabes que te interesa, la segunda pregunta es: ¿tú con qué resuenas? La música, la cocina... así es que encuentras tu área”. Cristina Castro. Profesora e investigadora de la UPB

Un propósito de ciudad

Desde 2017 Medellín se consolidó como Territorio STEM+H y Castro hizo parte del nacimiento del programa en la UPB, así que conoce de cerca el perfil de quienes lo eligen. Según ella, además de la afinidad por las ciencias exactas, los estudiantes se caracterizan por la inquietud, la motivación para crear, el deseo de aplicar lo aprendido en nuevos productos y una curiosidad constante.

Ese perfil ha empezado a cultivarse desde etapas tempranas y la educación básica ha empezado a fortalecer competencias científicas y tecnológicas a través de programas como Medellín Bilingüe, Media Técnica, STEM+H, MOVA, SABERES, Tecnología e Innovación, Experiencia Reto, Habilidades Digitales, Educación Ambiental (Colegios Verdes), las rutas pedagógicas y la Feria CTI, iniciativas que buscan impulsar la elección de estas carreras y preparar a los jóvenes para la universidad.

Las universidades, por su lado, abren las puertas a semilleros, grupos de investigación y otros proyectos: “desde sexto semestre ya estamos creando prototipos para solucionar problemas reales, retos que nos ponen las empresas o que sabemos que existen”, explica Cristina Castro.

A pesar de la oferta en nuevos programas, Cristina subraya que estas carreras cada vez tienen menos estudiantes, mientras la industria, en pleno relevo generacional, necesita más de estos profesionales.

Shaydier ya es investigadora de la UPB, con pregrado y maestría en Ingeniería en su hoja de vida. Su historia refleja lo que el STEM significa: curiosidad, innovación y compromiso con el futuro. Cuando le preguntan si la joven de 16 años que apenas comenzaba la universidad estaría orgullosa de lo que ha logrado, y responde: “Creo que sí me admiraría un poquito”.

