STEM: Más allá del desarrollo científico

Hace casi 10 años, Shaydier Argel decidió estudiar Nanotecnología. Aunque ni siquiera sabía bien qué significaba esa plabra, por su inclinación hacia las ciencias exactas, se inscribió en ese pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Su carrera apenas llevaba cuatro cohortes y, prometía ser parte de la industria 4.0. “El programa fue puesto en marcha en 2012 como un acto visionario y, ahora los estudiantes salen con un nivel muy parecido al de una maestría”, explica Cristina Castro, docente investigadora de la UPB y quien acompañó gran parte del proceso de formación de Shaydier.
Su carrera hace parte de las denominadas STEM, sigla que se refiere a ciencia (Science), tecnología (Technology), ingeniería (Engineering) y matemáticas (Mathematics), áreas del conocimiento que se espera que enfrenten los retos sociales, ambientales y económicos.