Jóvenes que escogieron las profesiones del mañana

Migrar de Cartagena a Medellín para estudiar no fue una decisión fácil para Santiago. Su hermano lo atrajo hacia el pensamiento sistémico de la ingeniería, su profesora de Química hacia las ciencias y una revista lo llevó a elegir una de las carreras del futuro. “Es muy amplia. Siempre busca poner en servicio en todo el conocimiento de la biología, química para ofrecer soluciones”. Hoy asegura que todo valió la pena y recuerda la frase de Nietzsche que lo acompañó: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”.
