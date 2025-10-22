Del salón a la oficina: Cómo las universidades impulsan el talento empresarial

80% de las empresas del país invierten en programas de capacitación, según cifras del Ministerio de Trabajo de 2023.

El arte de dirigir

Para la alta gerencia, instituciones como Inalde Business School (parte de la Universidad de La Sabana) son la solución. Su objetivo es formar líderes que dominen el “arte de dirigir”, como lo llama Jorge Mario Uribe, su gerente de programas. INALDE enseña habilidades como liderazgo y gobernanza corporativa a través de la metodología del caso, analizando situaciones reales para mejorar la toma de decisiones. Jorge cuenta cómo directivos logran “rescatar” sus empresas gracias a esta formación, aprenden a “ver el negocio de manera diferente”.

94% de los empleados considera imprescindible la formación y el desarrollo para permanecer en una empresa, según LinkedIn.

De la técnica al talento

La capacitación no es solo para ejecutivos. Instituciones como Cesde han demostrado que la educación técnica también es un motor de cambio. Con programas en ocho ciudades, contribuye con la enseñanza tanto de habilidades técnicas como blandas (trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico). Como afirma Juan Manuel Restrepo, su rector, las empresas buscan gente “curiosa, abierta al cambio y con un deseo constante de aprender”. Gracias a su conexión con más de 1.500 empresas, la empleabilidad del Cesde supera el 80 %, una cifra que pocas instituciones técnicas logran. La educación técnica puede ser el inicio de un camino exitoso, como el de Katherin, que pasó de Cesde a trabajar en la empresa de tecnología Globant, desarrollando proyectos para Disney y Pixar. Le puede interesar: Microcredenciales, una ruta al éxito