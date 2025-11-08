A un año de cruzar completo El Toyo en Antioquia, el túnel más largo de América

Cruzar el túnel más largo de América Latina toma menos de diez minutos. Desde el interior de ese enorme tubo —de paredes sin realces ni arrugas, lámparas a media luz y un silencio que retumba—, los 9,7 kilómetros parecen un suspiro.
Solo afuera se entiende la dimensión de la megaobra: el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, no es solo la obra de infraestructura más ambiciosa de Antioquia en las últimas tres décadas, sino también la materialización de un anhelo que el departamento ha perseguido por más de un siglo: tener una vía rápida entre Medellín y el mar de Urabá.
El proyecto completo abarca 37,7 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, en un corredor que combina 30 puentes, 18 túneles y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto que cruzan el cañón del río Tonusco.
Su primera fase —que conecta Cañasgordas con Giraldo— incluye el túnel carretero más largo del continente. Financiado por la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, este tramo tiene un avance del 99% y se encuentra prácticamente listo, a la espera de los equipos electromecánicos que debe comprar el Invías.
El segundo tramo, entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, fue asumido por la Gobernación tras la cesión de dos contratos por parte del Gobierno Nacional, uno en diciembre pasado y otro en mayo de este año.