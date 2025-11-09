Infraestructura inteligente: la tecnología reduce hasta 20% los tiempos de viaje

La infraestructura vial en Colombia atraviesa uno de los procesos de modernización más importantes de su historia. Más allá del avance físico de las vías, la transformación actual está marcada por la integración de la tecnología, información y sistemas inteligentes que hacen más eficientes, seguras y sostenibles las carreteras del país. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Programa de Concesiones 4G ha construido más de 5.000 kilómetros de corredores estratégicos y 1.300 kilómetros de dobles calzadas, con una inversión superior a $65,6 billones. Estos proyectos no solo conectan regiones y fortalecen la competitividad, sino que hoy operan bajo un esquema de gestión digital que redefine la forma en que se construye y administra la red vial nacional. “El Programa de Concesiones 4G ha generado una mejora estructural en la conectividad, la eficiencia logística y la competitividad del país. Sus resultados van mucho más allá de la ejecución física, hoy contamos con corredores más seguros, menores tiempos de desplazamiento y ahorros logísticos entre un 20% y 30% en ejes estratégicos de la economía nacional”, señala Óscar Javier Torres, presidente de la ANI.

La operación interoperable de peajes facilita el tránsito continuo, mejora la logística del transporte y acelera la adopción de medios de pago digitales en el país._FOTO CORTESÍA

Peajes electrónicos, las ventajas

Los peajes han sido, durante décadas, un punto crítico para la movilidad del país. El pago manual en efectivo anula parte de los beneficios de las grandes inversiones en infraestructura. Sin embargo, con el sistema Colpass, que permite transitar con un único dispositivo electrónico, el panorama ha cambiado. Según la ANI, el 92% de las estaciones de peaje bajo su responsabilidad —107 de los 116—, ya cuentan con recaudo electrónico, y el objetivo es llegar a la cobertura total antes de finalizar 2025. La adopción de esta tecnología ha permitido reducir entre un 15% y un 20% los tiempos de viaje en trayectos de carga y pasajeros, además de una disminución de hasta el 20% en las emisiones de CO2 por menor consumo de combustible. Para Juan Manuel Vicente, cofundador y gerente de estrategia de Flypass, este cambio ha sido determinante: “Pasamos de tener solo 40 peajes con pago electrónico antes de 2022 a 165 en la actualidad. En viajes largos, como Bogotá–Barranquilla, un camión puede ahorrar hasta una hora de trayecto gracias al sistema. Además, el 90% de los peajes del país ya están habilitados para el pago digital”. Flypass, que realiza el 65% de todas las transacciones electrónicas del país, gestiona más de 200.000 pasos diarios y estima que su operación evita cada año la emisión de más de 4.000 toneladas de gases de efecto invernadero. “La infraestructura 4G se construyó para ahorrar tiempo, y la tecnología garantiza que ese tiempo no se pierda en las casetas”, resume Vicente.

165 peajes digitalizados en todo el país (90 % del total), permiten más de 200.000 pasos diarios y evitan emisiones de CO2. Túneles y corredores inteligentes

En los proyectos viales más recientes, la tecnología también se ha convertido en un eje esencial para la operación de los túneles, donde factores como la seguridad y la eficiencia energética requieren sistemas de control avanzados. Los principales corredores 4G del país cuentan hoy con Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que integran sensores, cámaras, ventilación automatizada, iluminación inteligente y mecanismos de detección temprana de incidentes. Estos dispositivos están conectados a los Centros de Control de Operaciones (CCO), desde donde equipos especializados monitorean en tiempo real las condiciones de los túneles durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite actuar con rapidez ante cualquier eventualidad. En este campo, Indra Colombia ha tenido un papel protagónico. La compañía, con más de 25 años de experiencia en el país, ha implementado tecnología en 29 túneles y actualmente instala sistemas en 18 más en el Valle del Cauca. Entre sus proyectos emblemáticos están el Túnel de Oriente, el soterrado de Medellín, y los túneles Pacífico 1. “Nuestra tecnología está enfocada ante todo en la seguridad del usuario”, explica José Luis Viaña Lambis, director de Mobility de Indra Colombia. “Los sistemas que instalamos detectan variaciones de temperatura, velocidad y dirección del viento, visibilidad y presencia de gases tóxicos. Esa información se procesa en tiempo real a través de nuestra plataforma Horus, que emite alarmas y activa automáticamente los equipos necesarios para proteger a los usuarios”. Además de su aplicación en túneles, estas soluciones también se utilizan en carreteras a cielo abierto, donde combinan cámaras, sensores, paneles de mensajería variable y postes de auxilio conectados a los centros de control. En total, Colombia suma 120 kilómetros de túneles equipados con tecnología de última generación, entre ellos sistemas de ventilación y luminarias automatizadas, sensores ambientales y monitoreo estructural remoto. “El país ya ejecuta infraestructura subterránea con estándares internacionales”, señala Torres, presidente de la ANI. “Nuestros túneles cuentan con monitoreo en tiempo real, tecnología satelital para seguimiento estructural y sistemas de alerta que permiten una operación más segura, resiliente y sostenible”. Viaña añade que la tendencia actual es aprovechar la analítica de datos para predecir comportamientos y planificar la operación vial: “Cada carretera genera su propia información. Con el análisis de esos datos podemos anticipar riesgos, programar mantenimientos y hacer que la infraestructura sea verdaderamente inteligente”.

120 Km de túneles equipados con sistemas inteligentes de transporte ofrecen seguridad, eficiencia energética y operación en tiempo real. Colombia en contexto regional

En comparación con otros países latinoamericanos, Colombia se ha consolidado como un referente en la modernización de corredores estratégicos, con un enfoque propio en la integración tecnológica de su infraestructura vial. Mientras naciones como Brasil, México y Chile presentan mayor madurez en sistemas urbanos de peaje tipo free flow, Colombia ha logrado avances significativos en corredores nacionales y proyectos estratégicos, incorporando tecnologías que antes no se utilizaban en el país. El desarrollo de Centros de Control Operacional y la gestión de activos mediante herramientas digitales, incluyendo algunas tecnologías satelitales, muestra un país en fase de consolidación tecnológica. Los retos actuales incluyen ampliar la cobertura, mejorar la interoperabilidad de los sistemas y acelerar la adopción de soluciones avanzadas para toda la red vial nacional.

Hacia una infraestructura 5G

La ANI avanza ahora en el Programa de Quinta Generación de Concesiones (5G), que integrará los aprendizajes de las 4G con nuevas metas de sostenibilidad, eficiencia energética y menor huella ambiental. El portafolio proyecta inversiones superiores a $100 billones, con impacto en 19 millones de personas y la generación de 1,5 millones de empleos. Los proyectos de la nueva generación incluyen obras emblemáticas como el Corredor Férreo del Pacífico, la conexión ferroviaria Bogotá–Corredor Central, el aeropuerto CACI de Cartagena y la vía férrea Villavicencio–Puerto Gaitán, entre otros. Todos integran componentes tecnológicos que mejoran la trazabilidad, reducen riesgos y optimizan la logística de transporte.

$100 billones se estima que se invertirán en la Quinta Generación de Concesiones que beneficiará a 19 millones de personas. Claves para un ecosistema digital