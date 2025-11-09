x

Medellín transforma sus escenarios deportivos

El plan es que al cierre de 2025, la comunidad pueda disfrutar de los 282 escenarios deportivos que están siendo renovados por la administración de Federico Gutiérrez.

    "Arreglar estos escenarios es un símbolo de lo que no puede volver a pasar: a Medellín se la iban a robar, sin importar que dejaran destruidos y abandonados los espacios comunitarios en los barrios", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.
    Cancha polideportiva La Piñuela.
    Gimnasio Unidad Deportiva de Belén.
    Pista de trote Unidad Deportiva de Belén.
De los 1.044 escenarios deportivos que administra el Inder Medellín, entre canchas, gimnasios, piscinas, streetworkout, ludotecas y demás espacios de este tipo, 700 se encontraban en estado de deterioro cuando Federico Gutiérrez asumió como alcalde el primero de enero de 2024.

En sus palabras, estos estaban “totalmente destruidos”, y por eso una de sus prioridades al iniciar su gobierno fue crear un proyecto para renovarlos y brindarle a la ciudadanía una infraestructura digna para su gozo y disfrute.

Así, en el Plan de Desarrollo “Medellín te Quiere”, la Administración incluyó la renovación de los 700 escenarios deportivos en mal estado, y la promesa se viene haciendo realidad. En el primer año de administración se trazó un plan de intervención claro, estructurado y con rigor técnico, garantizando así espacios deportivos de calidad para la ciudad, y desde el arranque del 2025 se desplegó la hoja de ruta con intervenciones en 282 espacios deportivos que requerían atención más urgente.

Estas obras hacen parte de un plan robusto de inversiones en infraestructura física que buscan generar bienestar para su gente y cuya inversión está proyectada en 6,3 billones de pesos para todo el cuatrienio.

“Cuando la plata no se la roban, rinde. Cuidar estos espacios es cuidar a la gente, a los niños, a los jóvenes que tienen más y mejores espacios para el deporte, la cultura y la recreación. Pero no son solo ellos los beneficiados, son miles de personas de todas las edades quienes los utilizan”, expresa el alcalde.

El Inder Medellín informó que la totalidad de las 282 obras están adjudicadas y otras más en ejecución, y se espera que al finalizar el año estén todas al servicio de la ciudadanía.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el cronograma de renovaciones seguirá a lo largo de los dos años que faltan de gestión. Pero, además, se incluirán otras intervenciones que no estaban contempladas de forma inicial en el plan, esto con el fin de atender las solicitudes de la ciudadanía que, al ver los avances en otros sectores, también quieren tener mejores escenarios en sus barrios.

*Contenido en colaboración con la Alcaldía de Medellín

