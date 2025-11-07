ALCALDIA DE MEDELLIN

COLOMBIA
Una finca terminó incendiada en medio de las confrontaciones en zona rural de El Bagre. IMAGEN TOMADA DE REDES
Antioquia
| 11:36 AM
Clan del Golfo y disidencias se enfrentaron en el Bajo Cauca antioqueño mientras agencia de la ONU adelantaba misión humanitaria
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante el V Foro: Retos y Oportunidades en Salud Mental – Nueva Política Pública. FOTO CORTESÍA MINSALUD
Salud
| 11:29 AM
Minsalud mantendrá ‘decretazo’ y dice que equipos básicos son para dar plata a alcaldes
Continúan
las diligencias tras el homicidio al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
Colombia
| 11:32 AM
Abogado de imputado en muerte de estudiante de Los Andes aseguró que la golpiza se desencadenó por presunto intento de abuso sexual
Aída Merlano Rebolledo, exrepresentante a la Cámara por Atlántico. FOTO: Colprensa
Colombia
| 10:57 AM
Aída Merlano reapareció en audiencia y aseguró que estuvo “sometida a cosas terribles” cuando estuvo retenida en Venezuela
