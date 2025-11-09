Transición energética en Colombia: las inversiones no avanzan sin reglas claras

Por Rafael González T.
Si no se realiza una inversión en infraestructura superior a 40 billones de pesos, será muy difícil garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia, que podría enfrentar un déficit de energía firme del 6% a 2030, así lo afirma la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen). Para el gremio, es necesario que el Gobierno Nacional genere confianza y expida reglas claras para que esas inversiones se materialicen.
“Revertir esta tendencia requiere inversiones superiores a los 12 billones de pesos al año, realizadas a riesgo propio por las empresas generadoras y sin recurrir a recursos del Presupuesto Nacional”, señala Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen.
Gutiérrez explica, además, que el rezago obedece a varios factores, entre ellos el incumplimiento de los plazos para la obtención de licencias ambientales, lo que estanca los proyectos y dificulta la inversión en el desarrollo de nueva infraestructura para la transmisión de energía.
El problema es tan complejo que, aunque la norma establece un plazo de 90 días hábiles para gestionar y obtener permisos ante la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA), en muchos casos este trámite se demora más de 208 días; y ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), puede tardar más de 315 días.
La excesiva tramitología y el rezago en inversión en infraestructura energética se están convirtiendo en un obstáculo para avanzar en la transición hacia energías limpias y garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional.