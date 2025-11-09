x

Indra moderniza infraestructura vial y logística con tecnología segura y sostenible

José Luis Viaña Lambis, director de Mobility de la compañía, revela cómo la tecnología está cambiando la forma en que se construye, opera y conecta el territorio nacional.

  • Tecnología diseñada para resguardar la vida de los usuarios en las vías. Foto: Archivo El Colombiano
  • Indra trabaja en la automatización de puertos. Foto: Archivo El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Indra, empresa con más de 25 años de presencia en Colombia, lidera la transformación tecnológica de la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria del país. Su enfoque se centra en la seguridad del usuario, el aprovechamiento de datos y la sostenibilidad, con soluciones que integran sensores, software y sistemas de control automatizados.

José Luis Viaña Lambis, director de Mobility de Indra Colombia, destaca que la compañía ha participado

en cinco generaciones de carreteras y actualmente ha instalado tecnología en 29 túneles a nivel nacional.

Además, está en proceso de implementar soluciones en 18 túneles más en el Valle del Cauca, lo que elevará su cobertura a cerca de 50 túneles. “Esto nos catapultaría a ser la empresa de tecnología con más túneles implementados en Colombia”, afirma.

La tecnología de Indra está diseñada para proteger la vida. “No montamos equipos para que la carretera se vea iluminada o sofisticada. Lo hacemos con sentido: proteger la vida”, explica Viaña Lambis. El sistema Horus centraliza los datos de sensores, cámaras, ventiladores y barreras, y genera respuestas automáticas ante eventos como incendios o acumulación de gases tóxicos.

En caso de incendio en un túnel, el sistema detecta altas temperaturas, dirección del viento, visibilidad y gases, activa las cámaras, cierra barreras, enciende ventiladores en dirección contraria al viento y alerta a los bomberos. También se activan sirenas y señales luminosas para

guiar a los usuarios hacia las salidas de emergencia.

En las carreteras a cielo abierto, Indra aplica un enfoque similar con sensores, cámaras, postes SOS y visualizadores conectados al sistema Horus que analiza la información en tiempo real.

“Nuestro sistema no depende de marcas. Recibe datos de cualquier equipo, los analiza con algoritmos y genera acciones”, señala José Luis Viaña.

Indra también incorpora la sostenibilidad como eje transversal. “Toda nuestra tecnología está asociada a la sostenibilidad. Tenemos un departamento especializado y trabajamos transversalmente en todas las unidades de negocio”, señala.

Aunque la empresa se enfoca en software, su ingeniería parte de las necesidades del usuario y se desarrolla en reversa para garantizar seguridad y eficiencia.

Viaña califica Antioquia como el más avanzado en inversión y planificación de infraestructura. Con proyectos como Puerto Antioquia —un puerto offshore conectado por la autopista al mar— y los corredores Pacífico 1, 2 y 3 que conectan Buenaventura con Medellín, Antioquia apuesta por un modelo multimodal que integra puertos, carreteras y aeropuertos. “Antioquia la tiene clarísima. Es un ejemplo para el país”, concluye.

Más allá de las vías, Indra trabaja en la automatización de aeropuertos y puertos, sectores que aún presentan rezagos. “Todavía no tenemos sistemas centralizados entre autoridades, operadores y actores logísticos. Todo se hace con planillas de papel”, lamenta Viaña Lambis.

En los puertos, esto genera filas de camiones y demoras operativas. Indra propone comunidades logísticas

automatizadas que optimicen el flujo de carga y reduzcan costos.

Indra trabaja en la automatización de puertos. Foto: Archivo El Colombiano
En los aeropuertos del mundo, la empresa gestiona tanto el “lado aire” —radarización y aeronavegación— como el “lado tierra”, que incluye sistemas de autocheck-in, manejo de equipaje y conectividad. “El 95% de los radares de aeronavegación en Colombia son de tecnología Indra.

Somos los garantes de las carreteras del aire”, afirma Viaña. Por ejemplo, Indra, a nivel global, digitaliza la gestión operacional de los aeropuertos, al proporcionar soluciones avanzadas y colaborativas que permiten operar de forma eficiente y óptima los procesos, recursos y planificaciones aeroportuarias.

Aunque Colombia ha avanzado en la instalación de infraestructura tecnológica, aún falta aprovechar los datos que generan estos sistemas. La clave está en la transformación digital: no solo instalar equipos, sino usar la data para tomar decisiones inteligentes.

*Contenido en colaboración con Indra

