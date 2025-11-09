Grupo Aval y su apuesta por la infraestructura

Durante medio siglo este conglomerado ha participado en la construcción de país, comprometido con el desarrollo económico, social y ambiental, a través de actividades paralelas a las que cumple como actor relevante del sistema financiero, a través del Banco de Bogotá, Occidente, AV Villas, Popular y Dale (banco digital) así como de la AFP Porvenir y de Corficolombiana. La presidenta de Corficolombiana, Milena López Rocha, comentó que ese compromiso es el principio guía de la organización, cuyas inversiones fluyen en distintos sectores como infraestructura, energía y gas, turismo y agroindustria.

Grupo Aval pretende ampliar su apuesta. “Hay un enfoque claro en buscar nuevas oportunidades de inversión en vías, aeropuertos, energía y gas, en el país y también por fuera”, enfatizó Milena López. En el país, puntualizó que ante la estrechez fiscal en el estado central también hay interés en proyectos regionales, tanto en departamentos como Cundinamarca, Valle y Antioquia, que tienen mayor capacidad, como en otros donde con recursos de regalías pueden hacer infraestructura. Todo ello, porque Colombia en particular sigue teniendo déficit de infraestructura. “El país no puede pensar que la misión está cumplida con esa ola de inversión que tuvimos en los últimos años, eso tiene que continuar”, consideró López Rocha, para quien se deben capitalizar las lecciones del modelo de las 4G y 5G para potenciar la siguiente ola de inversión. “En Corficolombiana creemos firmemente que cada peso bien invertido en vías o en energía y gas mejora la competitividad, baja los costos logísticos y atrae la inversión privada”, dice Milena López, presidente de Corficolombiana.

Covipacífico (Pacífico 1), es la más relevante participación de Aval en la infraestructura vial antioqueña. La presidenta de Corficolombiana recordó que comprende obras sobre un corredor de 50 kilómetros que conecta al Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y las inversiones rondan los $3 billones. Destacó la entrega este año de las unidades funcionales 1 y 2. Y señaló que solamente está pendiente la construcción del túnel en Sinifaná, que es prioritario y ya con todo firmado sólo se espera la disponibilidad presupuestal en la ANI para ejecutar las obras. Comentó que el concesionario está en la búsqueda de la solución que permita desarrollar, adicionalmente, el intercambiador en el sector Primavera. Finalmente, confirmó que, tras la recepción de los predios necesarios, comenzaron los trabajos de ampliación en el peaje, con la expectativa de entregarlas en 2026.

Para hacer infraestructura hay que estar dispuesto a las apuestas e inversiones de largo plazo, indicó Milena López, al referirse a por qué Grupo Aval está en ese negocio. Y citó dos razones que lo justifican: “combinamos la convicción sobre unas obras que creemos son sumamente importantes para el desarrollo, con la capacidad financiera para llevarlas a cabo y a eso sumado la capacidad técnica y de ingeniería que nos permite hacer obras sumamente complejas”. Corficolombiana es el vehículo por medio del cual el Grupo canaliza esfuerzos y recursos en infraestructura, energía y gas, así como en turismo y agroindustria. Desde 2018, las inversiones ejecutadas superan los $14 billones. La presidenta de la compañía precisó que, de ese monto, cerca de $8.5 billones han sido destinados a proyectos de infraestructura, principalmente viales, en iniciativas que forman parte del programa de concesiones de cuarta generación -4G-. El portafolio de concesiones del conglomerado cubre 625 kilómetros de carreteras, entre esas Coviandina (vía al llano) Covioriente (Villavencio a Yopal) y Covipacífico (suroeste antioqueño) que son parte de las 4G. Y también Pisa, en el Valle del Cauca; y Panamericana, en Cundinamarca, que son anteriores a las 4G.