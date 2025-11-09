$1,2 billones para colegios y jardines en Medellín: el plan de infraestructura que genera oportunidades

“Recibimos la ciudad con el 95% de la infraestructura educativa con serios problemas”, afirmó el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, en 2024. Y no es para menos: 12 procesos por incumplimiento iniciados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en contra de constructores a cargo de por lo menos 132 sedes y un diagnóstico de 392 colegios —de 419 para entonces— con necesidades de mantenimiento general, integral y restituciones parciales. Una crisis que EL COLOMBIANO ha seguido con detenimiento.

Aunque las cifras corresponden al cuatrienio anterior, siguen teniendo eco. La falta de mantenimiento oportuno agravó daños estructurales en varias instituciones. Uno de los casos más críticos es el del colegio Marina Orth, en el corregimiento de Altavista, donde una alerta del Dagrd por movimiento de tierra en 2021 se convirtió en emergencia en abril de 2025, cuando las lluvias dejaron los cimientos al descubierto. Puede leer: Reparaciones en colegios de Medellín: un dolor de cabeza de $347.000 millones El plantel debió cerrarse y más de 490 estudiantes fueron trasladados a otra institución cercana. “Causó en la comunidad educativa un problema de desarraigo”, explica su rectora, Magdalena Caro, quien señala que el traslado ha generado hacinamiento y afectaciones en la dinámica pedagógica y el rendimiento académico. Sin embargo, reconoce los esfuerzos de la Secretaría de Educación: “ha puesto todo lo posible, incluyendo el transporte de los estudiantes, pero hay cosas que no pueden resolver de inmediato”.

Otras instituciones educativas como Fe y Alegría Popular N.° 1, Miraflores Luis Eduardo Valencia García, La Avanzada y Alfonso López Pumarejo enfrentan serios deterioros en su infraestructura. Problemas como humedades, riesgo de colapso, filtraciones en pisos y paredes, sistemas de alcantarillado en mal estado y pintura deteriorada hacen parte de las condiciones en las que estudiantes y docentes deben desarrollar sus actividades diarias, consecuencia directa de años sin mantenimiento adecuado. Le recomendamos leer: Obras por crisis en colegios de Medellín salen a flote: 112 fueron entregadas

A la fecha se han intervenido 407 instituciones educativas y se concluyeron dos restituciones totales. Foto: Cortesía.

La nueva estrategia 2024–2027

Para superar el rezago en infraestructura, la administración distrital puso en marcha el Plan de Gestión de Infraestructura Educativa 2024–2027 (Pgedm), que busca garantizar espacios escolares funcionales y adecuados para el aprendizaje de niños y jóvenes. Así lo cuenta Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación Distrital. Según Franco, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027, se destinó una inversión de $1,2 billones para el programa Escuela Inteligente: ambientes inspiradores para el aprendizaje. Este contempla la construcción de 10 megacolegios, la renovación de 100 establecimientos y el mantenimiento de 310 sedes, además de la actualización tecnológica, mobiliario y dotaciones para mejorar las condiciones de enseñanza. Con estas intervenciones, la Secretaría de Educación espera beneficiar a 284.945 estudiantes durante el cuatrienio.

¿Dónde se queda la plata?

Durante el cuatrienio anterior, las comunas 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier) fueron las más afectadas por la crisis de infraestructura: allí se concentraron varias obras suspendidas o inconclusas. Hoy, los datos de la EDU reflejan un esfuerzo por revertir esa situación. Andrés Felipe Restrepo, subgerente de Negocios Estratégicos explica que, a octubre de 2025, las comunas con más intervenciones son Villa Hermosa (35), Castilla (32), Manrique (32) y Aranjuez (30), donde la mayoría de los proyectos ya fueron entregados. (Ver gráfico). En inversión, Castilla lidera con más de $35.468 millones, seguida de Aranjuez con $18.943 millones. En contraste, La América y La Candelaria registran las menores destinaciones, con $4.148 millones y $4.287 millones, respectivamente. Entérese: La EDU sepultó el manual que disparó contratos directos durante la era Quintero Según la secretaria de Educación, Carolina Franco, a corte del 30 de septiembre de 2025, se han realizado intervenciones en 407 establecimientos educativos, además de la entrega, por parte del alcalde Federico Gutiérrez, de dos restituciones totales en el mes de febrero correspondientes a las instituciones educativas Diego María Gómez en Castilla y Manuel María Mallarino en el corregimiento San Antonio de Prado. Las renovaciones y mejoramientos ya se encuentran en ejecución en 33 establecimientos educativos, intervención a cargo de la EDU después de la suscripción del contrato con la Secretaría el 10 abril de 2025 con un plazo inicial de 18 meses de realización. Finalmente, el 1° de julio de este año la Secretaría de Educación inició un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico de Medellín, vigente hasta diciembre de 2027, orientado al mantenimiento y adecuación de las zonas verdes en todos los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Restitución total de la I.E. Diego María Gómez en Castilla. Foto: Cortesía

Carolina Franco explica que estas intervenciones se priorizan siguiendo un protocolo que parte de la revisión anual de las necesidades de cobertura y del estado actual de la infraestructura física, —un estudio de Insuficiencia y Limitaciones que realiza la entidad—. A ello se suma el diagnóstico de los coordinadores técnicos de zona, quienes analizan la demanda educativa, el comportamiento de la matrícula y el déficit de atención en cada comuna. Así, la información recolectada por los equipos de Infraestructura y Expansión Educativa permite establecer, caso a caso, dónde se concentran las mayores limitaciones y qué intervenciones pueden tener mayor impacto en la calidad y seguridad de los entornos escolares.

La recuperación de la infraestructura educativa en Medellín avanza, pero aún enfrenta retos asociados al tiempo y las condiciones del terreno en algunos sectores. Mientras los nuevos proyectos buscan marcar un cambio estructural en la forma como se conciben los espacios escolares, las comunidades educativas siguen esperando que la planificación y la ejecución vayan al mismo ritmo de las necesidades.

Restitución total de la I.E Manuel María Mallarino en el corregimiento de San Antonio de Prado. Fotos: Cortesía

Un impulso al empleo

Además de abrir nuevas oportunidades escolares en todos los niveles, las obras de infraestructura educativa también se han convertido en una fuente de sustento para cientos de familias. Según la Secretaría de Educación, durante la actual administración, se han generado 517 empleos vinculados a la ejecución de nuevas obras, mantenimientos y otras intervenciones. De estos, 469 corresponden a contratos con vigencia futura, lo que garantiza la continuidad laboral mientras avanzan los proyectos. Sin embargo, estas cifras son solo una parte del impacto. De acuerdo con las proyecciones de la EDU, la ejecución total del plan —que incluye los 10 megacolegios, la renovación de 100 establecimientos y el mantenimiento de 310 sedes— generará más de 4.000 empleos en infraestructura educativa y de primera infancia, sin contar los nuevos puestos permanentes que requerirán las instituciones una vez entren en funcionamiento.

Primera infancia La ampliación de la infraestructura educativa en Medellín no se limita a las instituciones escolares. En el caso de la primera infancia, el Plan de Desarrollo Territorial 2024–2027 también incluye una apuesta por fortalecer los espacios de atención integral para los más pequeños del programa Buen Comienzo. Con una inversión superior a los $170.000 millones, la administración distrital proyecta la construcción de ocho nuevos jardines en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Estos espacios, diseñados para garantizar ambientes seguros y estimulantes, permitirán acoger a 1925 niños y niñas en sectores como Villa Hermosa (8), Robledo (7), Popular (1), La América (12), Castilla (5), Santa Cruz (2) y en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas (50) y San Cristóbal (60). A la fecha, los proyectos de los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas presentan un avance del 30% y se prevé su entrega para abril y septiembre del 2026, respectivamente. En Robledo, las obras alcanzan un 20% y finalizarían hacia agosto del mismo año, mientras que en Villa Hermosa el avance es del 2%, y su culminación está prevista para septiembre de 2026. Le puede interesar: Destapan la olla podrida en la EDU: entidad se desangró con contratos chuecos y tiene déficit de $14.000 millones Por su parte, los jardines de Popular, La América, Castilla y Santa Cruz se encuentran en etapa de diseño, con entregas programadas entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027. De estos jardines, la mayor inversión se concentra en el Popular (1), que recibirá cerca de $32.000 millones, seguido de Santa Cruz (2) con $31.000 millones, una inversión considerable teniendo en cuenta que, según el informe “Calidad de vida de la primera infancia en Medellín, 2023” presentado por Medellín Cómo Vamos y Fundación Éxito, el 66% de los niños menores de 5 años están en los estratos 1 y 2. Con ello, el Distrito busca reducir brechas en el acceso a educación inicial y garantizar que los niños comiencen su trayectoria educativa en condiciones dignas y equitativas.