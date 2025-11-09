Con Puerto Antioquia, Urabá espera mover el 25% de la carga de comercio exterior en Colombia

Por Duglas Balbín Vásquez
“Es una obra maravillosa para una cultura que no teníamos en Antioquia: la de puertos de primer nivel”, expresa Martín Alonso Pérez, arquitecto, urbanista y expresidente de la SAI, sobre la nueva terminal construida en Turbo, que entra en funcionamiento luego de 13 años de gestiones, 33 meses de obras y de una inversión consolidada entre 770 y 800 millones de dólares.
Alejandro Costa, CEO de Puerto Antioquia, subraya que no se trata solo de una obra de infraestructura, sino de un motor de transformación para Urabá, que se consolidará como polo logístico y agroindustrial, y para Colombia, ya que por su ubicación “será la salida natural para las operaciones de comercio exterior de Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba, disminuyendo los costos logísticos de las operaciones de comercio exterior de Colombia”.