Tras cierre de Mi Casa Ya, cajas de compensación y gobiernos locales asumieron el reto de reactivar la vivienda

Durante las dos últimas décadas, los precios de la vivienda y los arriendos han aumentado, aunque a ritmos muy distintos. Entre 2004 y 2024, el valor de la vivienda nueva y usada creció 466%, mientras que los arriendos solo lo hicieron 116%, según cálculos de Corficolombiana. En otras palabras, comprar casa se ha encarecido cuatro veces más que arrendar, muy por encima del crecimiento de los ingresos de los hogares.
La situación es especialmente crítica para las familias de bajos recursos, que ni siquiera con subsidios logran acceder a una vivienda. De acuerdo con la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), aunque la Vivienda de Interés Social (VIS) fue concebida para facilitar el acceso a los sectores más vulnerables, hoy el 85% de la oferta se concentra en el valor máximo legal permitido (150 salarios mínimos), lo que excluye a quienes ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, menos de $2,8 millones mensuales.
Para dimensionar esto, en 2010 un hogar con un subsidio de 30 salarios mínimos podía acceder a una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos, aportando un valor adicional de $61,9 millones, financiado con crédito, ahorro o recursos propios. Sin embargo, en 2024 y 2025, ese mismo hogar necesitaría disponer de cerca de $170 millones para cubrir la diferencia, lo que representa un esfuerzo adicional de $110 millones más que hace 15 años.
Este desajuste entre los ingresos, los precios y la efectividad de los subsidios ha configurado un mercado inmobiliario cada vez más excluyente, donde tener casa propia se ha vuelto un lujo y vivir en arriendo la única opción para millones de familias colombianas.