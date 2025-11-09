“Inversión en infraestructura en Antioquia superará los $10 billones”: gobernador Rendón

Antioquia le puso el acelerador a los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas. La Gobernación no solo asumió los contratos del Túnel del Toyo que el Gobierno Nacional no quiso financiar, sino que reactivó la agenda para ampliar el Túnel de Oriente, anunció dos nuevas autopistas bajo modelo de concesión y se comprometió a financiar, con recursos propios, la construcción del Tren del Río entre Bello y Barbosa. En total, la apuesta de infraestructura de este gobierno supera los $10 billones.
Podría interesarle: Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez en lanzamiento de libro Medellín 350 años: “Somos referente central en la idea de colombianidad”
El megaproyecto del Túnel del Toyo, la obra más esperada para conectar a Medellín con Urabá, avanza con un 65% de ejecución, luego de que la Gobernación asumiera el control total de los contratos que antes estaban bajo responsabilidad de la Nación. Pese a las dificultades financieras, el objetivo es entregar la vía completa a finales de 2026.