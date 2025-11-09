x

Alcaldía de Medellín renovará por completo el Estadio Atanasio Girardot

El escenario deportivo quedará con una capacidad para 60.000 espectadores y estará completamente cubierto, ofreciendo mayor comodidad y protección en todas sus tribunas.

  El estadio Atanasio Girardot estrenará techo y con este nueva imagen. Foto: Cortesía
    El estadio Atanasio Girardot estrenará techo y con este nueva imagen. Foto: Cortesía
  Los accesos de ingreso también serán renovados. Foto: Cortesía
    Los accesos de ingreso también serán renovados. Foto: Cortesía
  La experiencia de hinchas y deportistas se mejorará por completo. Foto: Cortesía
    La experiencia de hinchas y deportistas se mejorará por completo. Foto: Cortesía
hace 1 minuto
Con la frase “El estadio que la ciudad se merece”, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó el proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot, una transformación integral que lo posicionará entre los escenarios deportivos más modernos de América. La intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte, la infraestructura de calidad y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales obras se destacan el aumento de la capacidad del estadio, que pasará de 45.200 a 60.000 asistentes, y la instalación de una nueva cubierta que abarcará todo el escenario.

En la parte interna, se ampliarán las unidades sanitarias, pasando de 399 a 531, y se modernizarán los accesos, que aumentarán de 49 a 108 torniquetes. También se remodelarán los baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos, y se incorporarán elementos de accesibilidad universal, como rampas y pasarelas.

El proyecto incluye, además, la renovación de la silletería, la modernización de las redes eléctricas e hidrosanitarias, el mejoramiento de la cancha y la intervención de la fachada que integrará el estadio al entorno urbano.

Los accesos de ingreso también serán renovados. Foto: Cortesía
Los accesos de ingreso también serán renovados. Foto: Cortesía

Asimismo, se intervendrán 40.000 metros cuadrados de espacio público alrededor del escenario, con el fin de mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y el urbanismo del sector. El nuevo Atanasio Girardot cumplirá con los estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá albergar competiciones internacionales y grandes eventos, mejorando la experiencia de hinchas, deportistas, visitantes y trabajadores.

La experiencia de hinchas y deportistas se mejorará por completo. Foto: Cortesía
La experiencia de hinchas y deportistas se mejorará por completo. Foto: Cortesía

Frente al cronograma de ejecución, el alcalde explicó que la primera fase contempla un estudio de suelos, que se realizará en el perímetro del estadio durante el resto del año, mientras se avanza en los trámites de radicación y viabilidad en curaduría, con el propósito de iniciar las obras entre mayo y junio de 2026.

El Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) estarán a cargo de la estructuración, diseño y ejecución del proyecto, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

*Contenido en colaboración con la Alcaldía de Medellín

