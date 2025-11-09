x

Alcaldía de Medellín construirá ReCreos en comunas y corregimientos

Estos espacios están pensados para reunir a las comunidades en entornos únicos que promueven el encuentro a través de la recreación, la cultura y el deporte.

    En la imagen, el ReCreo Deportivo Brisas de Robledo, un espacio de calidad y de cercanía para las comunidades. Foto: Cortesía
hace 8 horas
De las más de 1.800 obras contempladas en los cuatro años de gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, hay algunas que se convierten en verdaderas obras de innovación social como son los ReCreos deportivos y culturales, edificaciones en altura y equipamientos para el deporte, la recreación y la cultura.

Los ReCreos son espacios deportivos y culturales multifuncionales, diseñados en edificaciones verticales que buscan transformar el tejido social de las comunas y corregimientos a través del deporte y la recreación, fomentando así la cultura, el bienestar y la calidad de vida para todos.

Son estructuras innovadoras, diseñadas como “el corazón de las comunidades”, que ofrecen un entorno adecuado para la actividad física y el sano esparcimiento.

Los ReCreos deportivos son edificaciones de entre cuatro y cinco pisos con salas para gamers, gimnasio completamente dotado, cancha multipropósito y deportes diferenciadores escogidos por la comunidad.

Una de las obras más grandes frente a la generación de nuevo espacio público ya inició trabajos. Se trata del Parque Primavera Norte, que tendrá una inversión total de $216 mil millones. Esta intervención beneficiará a un millón de habitantes (comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre y Robledo), además creará 600 empleos.

El nororiente de la ciudad es una de las zonas con mayor déficit de espacio público. En la comuna 2, donde

estará ubicado el proyecto, se tiene un índice de 1,7 metros cuadrados por habitante, pero se espera que con

el proyecto este índice aumente a 4,2.

Este espacio, de 70 mil metros cuadrados, se ubica en el costado oriental de la estación Acevedo del metro. Allí, la Administración Distrital construirá un jardín infantil Buen Comienzo para 300 niños y un equipamiento cultural, igualmente renovará una cancha y hará obras de mitigación sobre un costado del río Medellín; además, se tendrá un componente ambiental y espacio público con amplias zonas verdes, miradores, teatrinos, áreas de estancia y circulación, entre otros.

*Contenido en colaboración con la Alcaldía de Medellín

