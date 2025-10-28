x
person
Mi Colombiano
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
account_circle
Suscríbete
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
search
account_circle
Mi Cuenta
person
Mi Colombiano
description
Periódico impreso
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
settings
Preferencias
search
cancel
menu
close
diamond
SUSCRÍBETE
BENEFICIOS SUSCRIPTORES
person
INICIO DE SESIÓN
Secciones
Medellín
Antioquia
Colombia
Mundo
Economía
Deportes
Opinión
Cultura
Tendencias
Tecnología
Entretenimiento
Empleos
Explorar
Especiales
Crucigrama
Horoscopo
Videos
Reportajes gráficos
Blogs
Podcast
Clasificados
Generación
Periódico Impreso
Mesa Central
Marcas aliadas
Regístrate a nuestro newsletter
Nuestro Grupo
Qhubo
Propiedades
Club intelecto
call
Contacto
live_help
PQR
Suscríbete
2025-10-28 16:32:38
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
hace 5 minutos
bookmark
Guardar
Temas recomendados
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Nuestros portales
Las más leídas
“Me volé de una rumba de Quintero, nos quitaron el celular y cerraron el restaurante”: Daniel Mendoza
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Fact-checking: Quintero desdeña del Pacto y busca desmarcarse, reivindicando su retiro de la consulta, ¿fue válido?
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Pese al recorte de $10 billones, Presupuesto 2026 es insuficiente para frenar el deterioro fiscal de Colombia
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Caso UNGRD: Niegan tutela con la que Carlos Ramón González buscaba suspender medida de aseguramiento
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Qué hay detrás de la salida de Luis Eduardo Llinás de la UIAF y de la Dian?
hace 4 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Más recientes
Te recomendamos
Pese al recorte de $10 billones, Presupuesto 2026 es insuficiente para frenar el deterioro fiscal de Colombia
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Fact-checking: Quintero desdeña del Pacto y busca desmarcarse, reivindicando su retiro de la consulta, ¿fue válido?
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Videos | Así fue la arriesgada misión del avión WC-130 al ingresar al ojo del huracán Melissa en Jamaica
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
En Bogotá y Antioquia cayó banda de “clonadores” de tarjetas. Cabecilla era de los más buscados en el Continente
hace 5 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Utilidad para la vida
¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El gato que fundó las bases de la literatura moderna japonesa
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate al
newsletter