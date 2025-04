El running: esa locura contagiosa que impulsa a correr

Se aprietan en una avenida; una multitud bajo la llovizna antes del amanecer. Antes de pararse allí, unos hicieron aeróbicos con música vibrante, otros movilizaron sus articulaciones, trotaron despacio, elevaron los talones, adelantaron las puntas de los pies, cruzaron de piedra en piedra un río imaginario. Algunos hicieron filas frente a baños portátiles a última hora. Entre saltitos, trotes en el lugar, bendiciones... todos esperan la señal para empezar a correr.

Si están locos, su locura es contagiosa. Cada vez son más carreras y los registros se agotan en semanas. Hay 24 con aval de la Liga de Atletismo de Antioquia este año. La Maratón Medellín amplió de 24.000 a 27.000 las inscripciones para 2025. El año pasado, más de 2.000 corredores viajaron desde 45 países diferentes para la competencia y para la edición de este año, que será en septiembre, ya se agotaron los cupos de 10, 21 y 42 kilómetros. Las opciones se multiplican con carreras en todo el país y en el exterior.

Lina Bonilla empezó a correr por una apuesta con su novio. Pensó que el ejercicio cardiovascular era la mejor manera de bajar de peso, mientras él se inscribió a un gimnasio. “La primera semana me dio muy duro. Empecé corriendo dos kilómetros y me moría. Pero a la segunda me volví una enamorada de trotar. Desde eso no he dejado de correr y han pasado como 15 años”, explica. A estas alturas corre cinco días de la semana, tiene entrenador, se apunta a carreras de 21 y 42 kilómetros. “Tengo una carrera principal en el año. Y las que van saliendo, que me gusten, las pago y las hago. Correr es el momento en que comparto conmigo misma. Me libera. Siento que me ayuda a demostrarme que soy capaz de hacer todo lo que me proponga”, dice.